AFAD’dan ‘turuncu’ uyarı: 13 şehri vuracak

Meteoroloji son tahminlerini yayınladı, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldı. Son raporlara göre yurdun kuzeydoğusunda bugün kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yurdun doğu ve kuzeydoğusundaki birçok şehir etkilenecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son tahminlerin ardından AFAD tarafından bazı şehirlere uyarı geldi. ‘Turuncu’ uyarı yayınlanan şehirlerde bugün yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

SAATTE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR

Uyarıya göre Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar kuzeydoğu kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

‘DERE KENARINDAN UZAK DURUN’ ANONSU

Trabzon’da Sürmene ilçesinde Manahoz Deresinin su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. İlçedeki hidroelektrik santrallerine ait hoparlörden, siren eşliğinde dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı.

TRABZON- GÜMÜŞHANE KARA YOLUNDA HEYELAN

Doğu Karadeniz’de etkili olan sağanak nedeniyle Trabzon’un Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütlelerinin temizlenmesi için kara yolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

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