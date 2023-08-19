‘Aile evine döndü’ dehşeti

Adana'da Mustafa Ataman'ı (20) öldürüp, annesi, ablaları, ağabeyi ve arkadaşını yaralayan şüpheliler üç şüpheli yakalandı. Öldürülen Ataman'ın, ablası H.G.'nin, şüphelilerin amcası E.G.'yi terk edip ailesinin evine dönmesi üzerine iki aile arasında husumet başladığı, cinayetin de bu nedenle işlendiği ortaya çıktı.

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Adana’da H.G., bir süredir geçimsizlik yaşadığı kocası E.G.’yi terk edip, annesi Perihan Ataman’ın (63) Çukurova ilçesi Belediyeevler Mahallesi’ndeki evine gitti.

H.G.’nin kardeşi Mustafa Ataman, eniştesi E.G.’yi telefonla arayıp tartıştı. 17 Ağustos’ta saat 20.30 sıralarında E.G.’nin yeğenleri Gökhan Gezer ve M.G. ile arkadaşları Ruhat Kılıç, bunun üzerine Ataman ailesinin eve gitti. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şüpheliler, 2 ayrı tabancayla Mustafa ile annesi Perihan, ablaları Sabriye (30), Sümeyye (24), Zeynep (21), ağabeyi Orhan Ataman (42) ve arkadaşı Cabbar Taşı (27) vurup, kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Atamanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE KAÇIRIP, DÖVMÜŞLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. E.G.’nin yeğenlerinin, Ataman ailesini sürekli tehdit ettiği, temmuz ayında da Mustafa Ataman’ı kaçırıp, darbettikleri ortaya çıktı. Ataman’ın, şikayetini geri çekmemesi üzerine telefonda yeniden tartıştıkları ve cinayetin işlendiği belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Polis, 3 şüpheliyi saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularında birbirlerini suçladığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)