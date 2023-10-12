Ailece tarım makinasının altına kaldılar: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aynı aileden üç kişi tarlada çalışırken, traktörün arkasına bağlı tarım makinesinin altında kaldı. Bu acı olay sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

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Bursa’da Sungurpaşa Mahallesi’nde, 81 yaşındaki Mehmet, 79 yaşındaki eşi Şerife ve oğulları İbrahim Ethem Mehmet Zengin, yabani otları toplamak için traktörün arkasına bağlı olan tarım makinesini kullanmaya başladı. Fakat traktör, beklenmedik bir şekilde hareket edince yaşlı çift ile oğulları tarım makinesinin altında sıkıştılar.

Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şerife Zengin’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan baba ile oğul ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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