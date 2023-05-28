Abone Ol

Ailenin 3 üyesi yangında yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde üç hafta önce, annesi ve kardeşini kaybettiği ev yangınında ağır yaralanan 19 yaşındaki Perihan Dağdelen da yaşama tutunamadı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ailenin 3 üyesi yangında yaşamını yitirdi

Perihan Dağdelen, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Köyü'ndeki evlerinde  5 Mayıs 2023 tarihinde sabah karşı çıkan yangında annesi Nurten ve kardeşi Hüseyin Dağdelen'i kaybetmişti. Aynı yangında ağır yaralı olarak kurtarılan 19 yaşındaki Perihan,  İzmir'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi devam eden Perihan Dağdelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dağdelen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Çomakdağ Köyü'ne gönderildi.

Feci kaza: Kadın yanarak öldüİlginizi ÇekebilirFeci kaza: Kadın yanarak öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam