Ailenin 3 üyesi yangında yaşamını yitirdi
Muğla'nın Milas ilçesinde üç hafta önce, annesi ve kardeşini kaybettiği ev yangınında ağır yaralanan 19 yaşındaki Perihan Dağdelen da yaşama tutunamadı.
Perihan Dağdelen, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Köyü'ndeki evlerinde 5 Mayıs 2023 tarihinde sabah karşı çıkan yangında annesi Nurten ve kardeşi Hüseyin Dağdelen'i kaybetmişti. Aynı yangında ağır yaralı olarak kurtarılan 19 yaşındaki Perihan, İzmir'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Tedavisi devam eden Perihan Dağdelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dağdelen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Çomakdağ Köyü'ne gönderildi.