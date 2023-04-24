Akar’dan ‘dörtlü toplantı’ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dört ülkenin savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının yarın Moskova'da bir araya geleceğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova’da yapılması planlanan toplantıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı toplantıya yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Bu toplantının yarın Moskova’da icra edilmesi planlanıyor.” (DHA)

AYRINTILAR GELECEK…