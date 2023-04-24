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Akar’dan ‘dörtlü toplantı’ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dört ülkenin savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının yarın Moskova'da bir araya geleceğini açıkladı.

Yayınlanma: 09:30 - 24 Nisan 2023 Güncellenme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova’da yapılması planlanan toplantıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı toplantıya yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Bu toplantının yarın Moskova’da icra edilmesi planlanıyor.”  (DHA)

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