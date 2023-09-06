Akbelen köylülerine konteyner cezası

Bölgede 2 yıldır nöbet tutan İkizköy Direniş Grubu çadır ve kurulan konteynerde barınıyor. Milas Belediyesi konteyner için yıkım kararı aldı, 5 bin TL ceza kesti...

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı İkizköy'de Akbelen ormanlarını korumak için 4 yıldır direnen, 2 yıldır da çadır ve konteynerlerde nöbet tutan çevreci ve köylüler ceza şoku yaşadı. Direnişçilerin kullandığı konteynere Milas Belediyesi tarafından yaklaşık 5 bin TL ceza yazıldı. Milas Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Şefliği tarafından Milas Belediyesi Encümen'i kararı ile İkizköy direnişçilerinin halen bulunduğu kamp alanının mülkiyetine sahip Hasan Demir'e tebligat yapıldı. Arazideki konteyner hakkında yıkım kararı alındığı ve ceza kesildiği belirtildi. Ceza kesilmesi, Akbelen direnişçilerinin sert tepkisine neden oldu.

“KONTEYNER KAÇAK YAPI”

Ceza yiyen Hasan Demir konu ile ilgili, “Hakkımda toplam 4 bin 990.74 TL'lik idari para cezası yaptırımına ve 30 gün içinde ruhsatlandırılmasına, aksi halde yıkılmasına karar verilmiş. Söz konusu konteyner tarafımdan konulmamıştır. Konteyner, KARDOK tarafından kullanılmaktadır, söz konusu konteyner de dernek tarafından konulmuştur. Karara itiraz ettim” dedi. Bu arada Limak şirketinin bölgeye koyduğu konteynere ise cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. Nöbet tutan çevreciler durumu şöyle eleştirdi: “Şirketin kesilen ormanlık alana beton dökerek sabit konteyner yerleştirmesine hiçbir ceza uygulanmadı. Çifte standarta itiraz ettik, konu hakkında biz de şikayetçi olduk. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar ancak mücadelemiz sürecek.”

Erkan Baş: Akbelen'de akıldışı bir durum ile karşı karşıyayız

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Akbelen kampını ziyaret etti, direnişçilere destek sözü verdi. Baş maden sahasını gezdiğini ve incelediğini belirten Baş şu çağrıyı yaptı: “Ben buranın orman halini hiç görmedim bilmiyordum, ama içeri girince tüyleriniz diken diken oluyor, ne söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Akıl dışı bir durum ile karşı karşıyayız, bütün gezi boyunca saniye saniye bunu hissettim. Şurayı gören herhangi bir canlının yüreğinin sızlamaması mümkün değil. Buraya gelmeyenlere sesim ulaşacaksa bütün isteğim ne olur, burayı gelin bir kere görün. Burayı gören herkes ne kadar büyük bir ihanetle… Tarif edemiyorum… Burayı görün bir kere ya. Buradaki direnişçilerin önünde kimse saygı ile eğilmeden ayrılamaz. Sonuna kadar bu direniş ve mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu inan ve kararlılık mutlaka kazanacak.”