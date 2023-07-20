Akbelen Ormanları son anda alevlerden kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de iki yıldır köylü ve çevrecilerin maden ocağına karşı nöbet tutarak koruduğu Akbelen Ormanlarında çıkan yangın, Milas Belediyesi veterinerlik işleri personelinin dikkat sayesinde büyümeden önlendi.

Yaşar ANTER

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Muğla’da, görevli olarak Milas'ın Ören mahallesine gitmekte olan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller, ormandan yükselen alevleri fark ederek anında müdahalede bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü'ne de ihbarda bulunan ekipler, alevlerin büyümesini engelledi.

“YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı personellerimiz, iş programları dahilinde Ören’e giderken Akbelen Ormanı’nın üst kısmında çıkan yangına ilk müdahaleyi yapmışlar ve ilgili yerlere haber vererek büyük bir felaketin önüne geçmişlerdir. Böylesine duyarlı bir davranışta bulunan mesai arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

ARKA ARKAYA ÇIKAN YANGINLAR İLÇEDE TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLUYOR

Milas'ta 2021 yılında çıkan ve 11 gün süren büyük yangında 8 bin hektardan fazla ormanlık alan küle dönerken, geçtiğimiz günlerde iki gün arayla çıkan yangınlarda ise 330 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.