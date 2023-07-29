Akbelen’i savunmaya gitti, başına gelmeyen kalmadı

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıktığı için jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan çevreci Deniz Gümüşel ve Avukat Leyla Bilgen’in son durumunu paylaştı.

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Muğla Milas'daki Akbelen Ormanı'nda yapılmak istenen kömür ocağı için ağaçların kesilmesine karşı çıktığı için yöre halkı ve çevreciler jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Doğa aktivisti, çevre mühendisi Deniz Gümüşel de 4 yıldır Akbelen Ormanı savunuculuğu yapıyor. İkamet ettiği Ankara'dan Akbelen'e giden Gümüşel ağaç kesimini önlemek isterken “Görevi yaptırmamak için direnme suçundan” 3 kadın polis tarafından “şüpheli” olarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede, Gümüşel hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve memleketi olan Milas'a giriş yasağı getirildi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çevreci Deniz Gümüşel ve Avukat Leyla Bilgen'in son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Deniz Gümüşel'i ziyaret eden Karaca, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

“BU NASIL KÖTÜ MUAMELEDİR”

Kolları moraran ve elbiseleri yırtılan Gümüşel, “Bu nasıl kötü muameledir. İnanılmaz bir şey. Biz sanki düşmanız, sanki katiliz, sanki hırsızız.” dedi.

“BİZ DÜŞMAN MIYIZ?”

Karaca ise “Benim anlamadığım, geçen seneki yangında halk ve jandarma yangına birlikte müdahale etmişti. Yangın da bir doğa katliamıydı, şimdi ne oldu? Biz düşman mıyız?” diye sordu.

Deniz Gümüşel'in kolunda morluk olduğu ve üzerindeki elbiselerin yırtıldığı, Avukat Bilgen'in ise ayağının sargılı olduğu görüldü.

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