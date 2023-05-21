AKP, Ege’de denize çıktığı tek ili kaptırdı!

AKP, 5 yıl önce Ege kıyısında tek birinci olduğu il olan Çanakkale’de kayıp yaşadı. Birinciliği CHP’ye kaptıran AKP, 2 vekilden 1’e düştü. AKP tarafından hazırlanan seçim analizinde, yaklaşık 6 puan gerileme yaşandığı, partiden giden oyların ise YRP, BBP ve CHP’ye kaymış olabileceği hesaplandı.

Veli TOPRAK

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AKP, 14 Mayıs'ta milletvekili seçiminde yaşanan kayıpların gerekçesini arıyor. 2018'e göre yüzde 7'lik oy kaybı ve 27 milletvekili eksik çıkaran AKP, Ege Denizi'ne çıkış kapısı olarak duran Çanakkale'de de ikinci sıraya geriledi. Sahilde tek birinci olduğu ilde yaşanan oy kaybının gerekçesi analiz edildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Çanakkale'de AKP yüzde 37.37 ile birinci, CHP 33,8, İyi 16,7, MHP 6,93, HDP 3,74 oy almıştı. AKP'nin oyu yüzde 32'ye inerken, CHP'nin oyu yüzde 35.25'e çıktı. Böylece birincilik bu ilde CHP'ye geçti. İYİ Parti 16.3, MHP ise 6.62'de kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Çanakkale'de milletvekili dağılımı CHP 2, AKP bir ve İYİ Parti bir şeklinde oldu.

OYLAR KİME GİTTİ?

AKP, Çanakkale'de kaybettiği oyların hangi partilere gittiğine ilişkin ayrıntılı çalışma yaptı. Buna göre oylar 5.2 azalırken YRP (0.98), BBP (0.44) oy aldı. Küçük partiler ve Cumhur İttifakı içindeki geçişleri dikkate alan raporda, yüzde 2'ye yakın oy artıran CHP'nin de kayıp oylardan aldığı belirlendi ve “AKP'deki kayıplar ve CHP'deki artışlar ele alındığında AKP'den CHP'ye bir geçiş olduğu görülmektedir” denildi.

Çanakkale'den milletvekili seçilen ve üç dönem kuralına takılan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın da listede yer almamasının oy kaybında etkili olduğu belirtiliyor.

Birinci sıra milletvekili seçilen Ayhan Gider'in ilçesi Biga'da AKP'nin yüzde 10'luk oy kaybı dikkat çekti.

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