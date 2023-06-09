AKP Grup Başkanvekili ve oğlu ölümden döndü

AKP’nin Manisa Milletvekili ve AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugün sabaha karşı oğlu Muhammed Talha ile birlikte Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde kaza geçirdi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yenişehirlioğlu ile oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlker KILIÇASLAN

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TRT'de bir dönem yayınlanan Payitaht/Abdulhamit dizinde ‘Tahsin Paşa’ rolünü oynayan ve AKP'den Manisa milletvekili seçildikten sonra partisini grup başkanvekilliği görevine getirilen Bahadir Yenişehirlioğlu, dün gece oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu ile birlikte Manisa'ya dönerken kaza geçirdi.

BÜYÜKBAŞ HAYVANA ÇARPARAK ŞARAMPOLE GİRDİLER

Kaza bugün saha karşı Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Sinanpaşa ilçesi Karacaören Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, canlı büyükbaş hayvan taşıyan 40 ABN 026 plakalı TIR kontrolden çıkarak devrildikten sonra yan yatarak karşı şeride geçti. Devrilen TIR'ın dorsesinde bulunan canlı büyükbaş hayvanlar dışarı çıkarak yolun çevresine dağıldı.

TIR sürücüsünün ise kendi imkanlarıyla çıkabildiği öğrenildi. Ankara'dan Manisa'ya dönmekte olan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu'nu taşıyan Ünal Özdemir idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil ise yola dağılan hayvanlardan birisine çarptıktan sonra şarampole girdi.

Kazada AKP'li Yenişehirlioğlu ve oğlu ile otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yenişehirlioğlu ve oğlu ile sürücünün durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

“HASTANEDE TEDAVİMİZ DEVAM EDİYOR”

Yaşanan kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu, “Dün gece TBMM'deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra seçim bölgem Manisa'da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirdik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla yanımda olan tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Biz bu canın emanetçisiyiz. Sağlıklı günlerde birlikte olmak ümidiyle” dedi.

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