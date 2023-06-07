AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba kazada yaralandı
AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen İba, tedavi altına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba’nın içinde bulunduğu ve Caner Kurt’un kullandığı otomobile, kavşakta yan yoldan çıkan K.U. yönetimindeki otomobil çarptı. İba’nın bulunduğu otomobil yan yattı.
Kazada Belgin İba yaralanırken, araç sürücüleri yara almadı. İba, gelen sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan İba, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İba’nın vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)