AKP, Nevşehir’deki provokatif afişleri pazartesi günü kaldıracakmış

AKP’li Nevşehir Belediyesi’nin kentteki ilan panolarına provokatif içerikli afişler asması büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili AKP Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ile görüştüklerini belirten CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan, “AKP İl Başkanı ile görüştük. ‘Biz bu afişleri pazartesi kaldıracağız’ dediler” ifadelerini kulandı. CHP’li Başkan Ceyhan, AKP’nin ayrıca provokatif içerikli afişlere “Yalan” şeklinde yazı yazan CHP Gençlik Kolları Başkanı Yekta Arda Gürbüz hakkındaki şikâyetini de geri aldığını ifade etti.

Müslüm EVCİ

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Nevşehir’de AKP'li Nevşehir Belediyesi çalışanları tarafından kentteki reklam panolarına provokatif afişler asıldı. Afişlerde “YPG terör örgütü değildir”, “İyi düşün, doğru karar ver” ifadelerinin yer aldığı yazılar ve yazıların hemen yanında ise bir karekod yer aldı.

Bunun üzerine CHP Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanı Yekta Arda Gürbüz de billboardlara sprey boya ile “Yalan” diye yazdığı sırada gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

“KARA PROPAGANDA AFİŞLERİ ASTILAR”

Yaşananların ardından CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan, partisinin il başkanlık binasında basın toplası düzenledi. Reklam panolarında yer alan provokatif afişlere tepki gösteren Tayfun Ceyhan, şunları söyledi:

* 13. cumhurbaşkanlığı 2 seçim turu öncesi ilimizin dört bir yanında ve bazı ilçelerimizde billboardlara partilerimiz ve sayın genel başkanımız hakkında algı yaratmak amacıyla kara propaganda afişlerini astılar. İmralı'dan mektup getirtip okutan AKP, FETÖ’yü devlete yerleştiren AKP, bunları unutuyor, ama halkımız unutmadı. Bunların sorumlusu AKP ve Cumhur İttifakı’dır.

* Bu hakareti ve kara propagandayı kabul etmeyen gençlik kolları başkanımızı gözaltına aldılar. Memleket fakir fukara doluyken bir de milyonlarca Suriyeliyi ülkemize doldurdular. Ülkemizin yapısıyla oynadılar. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve kurtarıcısıyız. Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kimsenin dil uzatmaya hakkı yoktur.

“AFİŞLERİ PAZARTESİ KALDIRACAKLAR”

Reklam panolarındaki afişlerin kaldırılmasıyla ilgili AKP Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ile yaptıkları görüşmeye dair bilgiler de veren CHP'li Tayfun Ceyhan, “Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İl Başkanı Ali Kemikkıran ile bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin üzerine Ali Kemikkıran Bey, son derece nazik bir şekilde ‘biz bu afişleri kaldıracağız, ama pazartesi gününü bekleyin’ dedi.” İfadelerini kullandı.

“AKP, CHP'Lİ BAŞKAN HAKKINDAKİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ”

AKP'nin CHP Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanı Yekta Arda Gürbüz hakkındaki şikayetini de geri aldığını ifade eden CHP'li Ceyhan, “Korsan afiş asanlara müdahale eden Gençlik Kolları Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunan AKP Gençlik Kolları da bu şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Şimdi bu kararlarına uyacaklarını düşünüyor, kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz” şeklinde konuştu.

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