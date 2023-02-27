AKP’den Bahçeli’nin Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifasıyla ilgili açıklama

MHP lideri Bahçeli'nin Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifasıyla ilgili AKP'den de açıklama geldi.

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AKP Grup Başkanvekili Elitaş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa etmesine ilişkin Elitaş, “Sayın Bahçeli kararlı duruş sergileyen, milletin hissiyatı ile paralel tepkiler gösteren bir devlet adamıdır. Hem Fenerbahçe’de hem Beşiktaş’ta bir avuç holiganın, sanki tutulmuş bir avuç kişinin ‘Hükümet istifa’ diye bağırmasının, bu süreçte bu kampanyayı oluşturanların hassasiyetten ve vicdandan yoksun olduğunu düşünüyorum. Umuyorum kulüplerin veya taraftarların bu konuyla alakalı işlemleri yoktur.” ifadelerini kullandı.

KIZILAY’IN ÇADIR SATMASI

Ahbap Derneğinin, Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’den çadır satın almasının sorulması üzerine Elitaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kızılay topladığı yardımları, bağışları afet zamanında veya yardıma ihtiyaç olan süre içerisinde insanlara yardıma götürecek. Sivil toplum örgütleri de bu deprem münasebetiyle topladıkları paraları zaten ya Kızılay’a ya AFAD’a devredecekler. Çadır üretimi varsa, bunu, ‘Para karşılığı aldı.’ diye ifade etmek yerine ‘Kızılay bu dağıtım organizasyonunu o sivil toplum örgütüne devretti’ diye düşünmek daha doğru, mantıklı olur diye düşünüyorum.”

SEÇİM ERTELENECEK Mİ?

Seçimlerin erteletileceğine yönelik iddialarla ilgili Elitaş, “‘YSK vasıtasıyla seçimleri erteletmeye çalışıyorlar’ diyen insanlar ya akıl tutulmasıyla karşı karşıyalar ya da kötü niyetliler. Öyle bir olağanüstü senaryo üretiyorlar ki hayretle izliyorum. Siyasi partilerde görev yapmış, bizim partimizde de görev yapmış, yıllarca parti genel başkanlığı yapanlar da dahil olmak üzere şeytanın bile aklına gelmeyecek şey.” dedi.

Elitaş, Anayasa ve yasaların en geç 18 Haziran tarihinde seçimlerin yapılacağını öngördüğünü, onun öne alınmasıyla ilgili yetkinin Cumhurbaşkanı ve parlamentoda olduğunu vurguladı.

Deprem araştırma komisyonu kurulması konusunu siyasi parti gruplarıyla değerlendireceklerini söyleyen Elitaş, komisyonun bu hafta veya gelecek hafta kurulabileceğini kaydetti. (AA)

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