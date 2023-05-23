AKP’den vekil olamadı yol ihalesine abone oldu

AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci, aday gösterilip seçilmedi ama ihalelerle ihya oldu. 11 yılda kamudan 6 milyar TL’den fazla ihale aldı.

Deniz AYHAN

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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl Elazığ ayrımı Kartal-Sancak il yolu için ilk olarak 16 Şubat 2018'de ihale düzenlendi. 8 firmanın teklif verdiği ihaleyi Veysel Demirci'nin şirketi Ziver İnşaat 219 milyon 876 bin 543 liraya kazandı. 2022 yılında tamamlanması planlanan yol 5 yılda bitirilemedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü bu kez 28 Nisan 2023'te tamamlama ihalesi açtı ve beş firma katıldı. Kazanan ise 103 milyon 900 bin liraya yine Ziver İnşaat oldu. Yolun 2023 Ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Sadece bu yol için 323 milyon 776 bin 543 TL Ziver İnşaat'a verildi. Böylece Ziver İnşaat, son 11 yılda kamudan 6 milyar TL'den fazla ihale aldı. Demirci'ye AKP Elazığ İl Başkanlığı binasının yapım sürecindeki katkısı nedeniyle plaket de verilmişti.