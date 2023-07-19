AKP’li başkan mahkeme kararını beklemedi… Muhtar, Erdoğan’a mektup yazdı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, atıl duruda olan yat limanı yanındaki arsada imar değişikliği yaptı. Mahkeme, yapılan iki imar değişikliğini de iptal etti. Belediye üçüncü kez imar değişikliği yaparak arsanın satışa çıkarılmasına karar verdi.

İsmail AKDUMAN

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Atakum ilçesinde 2016 yılında dönemin AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından yaptırılan Kurupelit Yat Limanı, zaman içinde kumla doldu.

Atıl durumda kalan yat limanını doldurup, daha açığa yeni bir yat liman yapmak isteyen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kıyıda üzerine itfaiye binası olan arsayı da otel ve cami yapılmak üzere satmaya karar verdi.

AKP’li belediyenin iki kez yaptığı imar değişikliği yargıdan döndü.

CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin açtıkları davalar sonucunda mahkeme imar değişikliklerini iki kez iptal etti.

MAHKEME DEVAM EDERKEN İHALEYE ÇIKARDI

Mahkemenin iptal kararlarına rağmen vazgeçmeyen Başkan Demir, üçüncü imar değişikliği kararını meclisten çıkardı.

Muhalefet partili meclis üyeleri bu kararı da yargıya taşıdı. Haziran ayında alınan karar tartışmalara neden oldu.

Mustafa Demir, kendisine yapılan eleştirilere cevap verirken, “Biz bunu bir otel, konaklama tesisi olabilecek şekilde imarını değiştirdik ki, bir yatırım yapılsın. Yerin parasında değiliz. Derdimiz burasını yatırıma açmak. Daha verimli kullanmak. Yargı yine yürütmeyi durdurma kararı verirse satışı iptal ederiz” dedi.

Ancak yargı kararını beklemeden Demir, Atakum ilçesinin en değerleri yerlerinden bir olan ve denize sıfır 3 bin 421 metrekare olan arsayı toplam 171 milyon 73 bin 500 lira bedelle ihaleye çıkardı.

MAHALLE HALKI SOKAĞA ÇIKTI

Belediyenin Kurupelit Yat Limanı’nda yer alan itfaiye binası ve arazisini satışa çıkarması, Körfez mahallesi sakinlerini isyan ettirdi.

Vatandaşlar “Denizime sahilime dokunma, kentimiz beton olmasın, park istiyoruz, yeşil alan halkın kalsın” gibi pankartları açarak tepkilerini dile getirdi.

Körfez Mahallesi Muhtarı Fidan Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a satışın durdurulması için mektup yazarak Başkan Mustafa Demir’i şikayet ettiğini dile getirdi.

Satışın durdurulması konusunda çağrı yapan Muhtar Yenigün, “Körfez Mahallesi çok gözde olmasına rağmen birçok alanda eksiktir. Çocuk parkı yoktur, kadın kültür merkezi yoktur. Mahallemizde bir toplanma alanı mevcuttur. Olası bir depremde insanların ulaşamayacağı noktadadır. Kıyı yapılaşma ne kadar doğrudur, her yer inşaat beton yığını oldu. Belediyeye ait bina kamuya açılabilir, halkın ihtiyaçları için değerlendirilebilir, etrafında çocuk parkı yapılabilir. Başka hiçbir yerimiz yok. Çok kısa süre içerisinde alınmış bu karar, bizleri derinden yaralamıştır. Konu ile ilgili sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdım. İçişleri Bakanı ve 9 milletvekilimize de mektubu imzalar ile birlikte gönderdim” dedi.

Muhtar Fidan Yenigün daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektubu okudu.

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