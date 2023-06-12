AKP’li başkanın pişkin savunması tepki çekti

CHP'li Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan ve yaklaşık 7 ay önce vatandaşlara teslim edilen ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan konutların yanına yeni konut yapma projesine ilişkin Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın “Kaza yapacağız diye, trafiğe çıkmayalım mı” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Yeşilyurt ilçesinde AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından, 2020 yılında temeli atılan 136 daire, 7 blok, 6 dükkândan oluşan ‘Yeşil Töpsöğüt Konutları' yaklaşık 7 ay önce sahiplerine teslim edilmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören konutlar oturulamaz hale gelmişti.

Yeşilyurt Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısında Topsöğüt Karşıyaka Mahallesi'nde bakanlık tarafından belediyeye verilen parsel alanlarına kat karşılığında inşaat yapılması talebi görüşüldü. CHP'nin ret oyu vermesine rağmen gündem dışı olan madde oy çokluğuyla kabul edildi.

DEPREM RİSKİNE KARŞI TEPKİ ÇEKEN BENZETME

Konuya ilişkin söz alan CHP meclis üyesi Günnur Tabel, Topsöğüt'te yapılan binaların depremlerde ağır hasar aldığını hatırlatarak, “Yine aynı riske gireceğiz, yarın öbür gün yine insanlar perişan olacak. Yine aynı şeyler yaşanacak, oranın zemin etüdü yapıldı mı? Demek ki orası sağlam değil ki binalar depreme dayanamadı. Hala ders almadık mı?” diyerek meclise getirilen önergeye tepki göstermişti.

AKP’li başkan Mehmet Çınar ise, “Biliyorsunuz 1 Temmuz’dan itibaren yeni imar yönetmeliği de çıkacak, orta hasarlarla ilgili yakın zamanda genelge ya da kanun da çıkacak. Mecburen hazırlık da yapmak zorundayız. Ona bakılırsa kaza yapacağız diye, trafiğe çıkmayalım mı yani? Bu yıl özellikle 6 şubat depreminin olmasıyla beraber hasarlardan dolayı fen işleri, özellikle park, bahçe gibi müdürlüklerimizin ciddi anlamda malzeme ve iş yapımıyla ilgili talepleri var. Çok yoğun bir şekilde Temizlik İşleri Müdürlüğü özellikle bölgemizdeki yıkımlardan dolayı ciddi anlamda vatandaştan molozların kaldırılması noktasında talepler var” diye cevap vermişti.

“TAM DA KENDİSİNDEN BEKLENEN CEVAP…”

AKP’li başkan Çınar’ın meclis toplantısında yaptığı açıklamaya CHP’li vekil Veli Ağbaba tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

*Yeşilyurt Belediyesi tarafından,7 ay önce sahiplerine teslim edilen ve 6 Şubat depremlerinde tamamı ağır hasar gören 7 blok 136 daireden oluşan Yeşil Topsöğüt Konutları'nın yanına yeni bir konut projesi yapılması planlanıyor. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar bekliyorlar. Biz bu kafayla mı depreme hazırlanacağız?

*Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediyenin yapıp 7 ay önce teslim ettiği konutların depremde hasar görmesini eleştiren, yeni yapılacak konutların da aynı akıbeti yaşayacağı kaygısını ileten meclis üyelerimize “Kaza yapacağız diye, trafiğe çıkmayalım mı yani?” demiş.

*Tam da kendisinden beklenen cevap. Dam başında saksağan, vur beline kazmayı. Elbette trafiğe çıkacağız, ama kabak lastikli, freni tutmayan, farları yanmayan araçla trafiğe çıkarsak sonumuz felaket olur.

*7 ay önce teslim edilip tüm blokları ağır hasar alan bölgeye yeni konut yapmak, AKP Yerel yönetimlerinin depremden ders alınmadığının en açık göstergesidir.

*Akıl ve bilimden uzak yönetim anlayışıyla hareket eden liyakatsiz yöneticilerin elinde bir kez daha canlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Meclis grubumuz ve biz bu konuyu sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz.

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