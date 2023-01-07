AKP’li Belediye Başkanı Şenol Yaşar’a tekmeli saldırı

Kastamonu’da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ziyaret esnasında tekmeli saldırıya uğradı.

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İlçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için giden Yaşar, F.Ş. tarafından darbedildi. Yaşar, Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldı. F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

SIRTINA TEKME ATTI

Yaşar, kuaföre ziyarete gittiği sırada merdivenden inerken arkasından gelen F.Ş’nin sırtına tekme attığını söyledi.

Merdivenden yuvarlanarak yere düştüğünü belirten Yaşar, “Düştüğüm yerde çok sayıda demir vardı. Allah korudu diyorum. Vücudumun çeşitli bölgelerinde çizikler ve yaralanmalar var. Aramızda herhangi bir husumet yoktu, neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Şüpheliden şikayetçi oldum.” dedi. (AA)