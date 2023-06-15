AKP’li belediye başkanından, hizmet isteyen vatandaşa fırça

Ankara'da, AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin hizmetleri konusunda eleştiride bulunan vatandaşları fırçaladı. "Kafalar örümcek ağı bağlamış" ve "Gözün görmüyorsa ne yapayım" gibi ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

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Ankara’da Keçiören Belediyesi tarafından Karakaya Mahallesi'nde bulunan Ar-Ge merkezinde sıvı sabun ve genel yüzey temizleyicisi üretilecek atölyenin açılışı yapıldı.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tesisle ilgili bilgiler vermesinin yanı sıra Keçiören’de yapılması planlanan millet bahçesinin gecikmesinin nedenlerini anlattı.

MÜTEAHHİT KAÇMIŞ

Turgut Altınok; bahçenin, pandemi döneminin araya girmesi, iki kez ihale yapılmasına rağmen müteahhidin yapamayacağını söyleyip işi bırakması, son olarak da 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından önceliklerin değişmesi nedeniyle yapılamadığını söyledi.

Altınok; dinleyiciler arasındaki bir kadının “Ne zaman yapacaksınız?” sorusu üzerine, ihaleyi kendileri yapmadığı için zamanını söyleyemeyeceği yolunda bir yanıt verdi.

İlçeye yapılacak Ayvalı Gençlik Merkezi için de dört kez ihaleye çıkıldığını ancak sonuç alınamadığını, bazen işe girenin olmadığını dile getirdi.

“KAFALAR ÖRÜMCEK AĞI BAĞLAMIŞ”

Bu sırada bir vatandaşın hizmetleri eleştirmesi üzerine sinirlenen AKP’li başkan, şunları söyledi:

“Neyse şimdi politikayı bırak. Siyaseti bırak. Geç, siyaseti geç. Gözünüzü bir açın yani. Kafalar örümcek ağı bağlamış, gözler örümcek ağı bağlamış. Böyle bir şey yok yani. Biz burada siyaset yapmıyoruz.”

“GÖZÜN GÖRMÜYORSA NE YAPAYIM?”

Kadının yollardan şikayet etmesi ve yapılan hizmetleri sorgulaması üzerine Altınok, “Gözün görmüyorsa ne yapayım. Onların gözü var görmez, kulakları var duymaz” dedi.