AKP’li belediye mahkeme kararını yok saydı

AKP’li Elazığ Belediyesi'nin bir önceki dönem belediye başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından kesilen yemek ücretleri bir personel tarafından mahkemeye taşındı. Mahkemenin, ‘Personelin 6 yıllık yemek ücretini ödeyin’ kararına rağmen belediyenin halen yemek ücretlerini ödemediği öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Elazığ Belediyesi zamanında bitirilmeyen projeleri ikmal adı altında yeniden ihaleye çıkararak milyonlarca lirayı yandaş müteahhitlere aktarırken kendi personelinin yemek ücretini mahkeme kararına rağmen ödemediği ortaya çıktı.

2017 yılında kesilen yemek ücretleri bir personel tarafından mahkemeye taşınması sonrasında mahkemenin personelinin lehine karar vermesine rağmen mevcut belediye yönetiminin zabıta ve itfaiye personelinin yemek ücretlerini vermediği öğrenildi.

MAHKEME PERSONELİ HAKLI BULDU

Bir itfaiye personelinin üç öğün yemek verilmesinin kesilmesini hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, yemek yardımına karşılık, yemek ücretlerinin ödenmesi talebinin reddine ilişkin kısmı yönünden, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Kararda, “Davacının 2017 yılından itibaren faydalandırılmadığı yemek yardımına karşılık olarak yemek ücretlerinin ödenmesi talebinin reddinin iptaline, yemek ücretlerinin hakediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine Gaziantep Bölge idare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 28/09/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” denildi.

“BELEDİYE YÖNETİMİ MAHKEMENİN KARARINA DİRENİYOR”

Mahkemenin vermiş olduğu karara belediyenin uymadığını belirten ve kimliğini gizli tutan bir belediye personeli, şu ifadelere yer verildi:

*Davacı arkadaşımız mahkeme kararını belediyeye götürüyor ve parasını talep ediyor. Belediye de kararı istinafa götüreceğini söylüyor. Bunun üzerine personel arkadaş ise belediye hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Savcılık da suç duyurusu hakkında valiliğe bilgi verdikten sonra valilik te belediyeden yemek ücretleri ödenmeyen kişilerin isimlerini talep ediyor. Belediye de bu olayı kapatmak için mahkemeyi kazanan arkadaşın hesabına 12 bin lira yatırdı.

*Arkadaşımız buna itiraz ederek bilirkişi atanmasını ve 5 yıllık yemek ücretinin hesaplanmasını talep etti, ancak belediye kabul etmedi.

*Davacı arkadaş Lokantacılar Derneği Başkanı’na giderek 2017'den bu yana ödenmeyen yemek ücretini hesaplattı ve 150 bin liralık bir bedel çıktı.

*Arkadaş lokantacılar derneğinin kararını belediyeye götürüp teslim etti ancak belediye alınan kararı kabul etmedi. Başka memurlar da belediyeye dilekçe verdi, kazanılan yemek hakkının ödenmesi talep edildi.

*Ancak gelen resmî cevapta ‘istinafı bekleyeceksiniz' denildi. Haklarımızı almak için uğraşıyoruz ancak belediye yönetimi maalesef hakkımızı vermemek için verilen karara rağmen diretiyor.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye 9 kaçak villaya göz yumdu