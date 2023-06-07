AKP’li belediyede dayak iddiası: O isim açığa alındı
AKP’li Güngören Belediyesi, makam odasında bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan’ın açığa alındığını ve olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
Güngören Belediye Meclisi'nin Haziran ayı oturumunda CHP'li Meclis Üyesi Musa Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan'ın makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darp ettiği iddia etmişti.
AÇIĞA ALINDI
Olayın gündeme gelmesiyle Güngören Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak Uçan'ın açığa alındığını ve olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
*Kamuoyuna yansıyan iddialar dahil kurumumuzca kabul edilemez ve üzücüdür.
*İddia edilen hadisenin daha sağlıklı tahkik edilmesi adına ilgili başkan yardımcımız Rıza Uçan açığa alınmış ve müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.