AKP’li eski bakan Erbakancı oldu

Gençlik Spor eski Bakanı Suat Kılıç, AKP’den istifa etti ve Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. YRP Genel Başkan Fatih Erbakan, Kılıç’a parti rozeti taktı. Kılıç son dönemde kayınpederi ve YRP Konya Milletvekili Ali Yüksel’in 3 eşli olması tartışmalarıyla da gündeme gelmişti.

Veli TOPRAK

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AKP'de üç dönem milletvekilliği, Grup Başkanvekilliği ile Gençlik Spor Bakanlığı görevlerinde bulunan Suat Kılıç, partisinden istifa etti ve Yeniden Refah Partisi'ne geçti.

Kılıç son dönemde kayınpederi ve YRP Konya Milletvekili Ali Yüksel'in 3 eşli olması tartışmalarıyla da gündeme gelmişti.

Seçimlere Cumhur İttifakı içinde giren ve 2.8 oy olan YRP, AKP'li eski Bakan Suat Kılıç'ı parti saflarına kattı.

Kılıç da “3 Kasım 2002'den 7 Haziran 2015'e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AKP'deki üyeliğimi 3 Haziran 2023'te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

Kılıç, “Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi, yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız. Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmetten mahrum bırakmasın. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim” dedi.

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