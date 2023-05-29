AKP’li eski vekilden bakanın eşine: CHP’li bir vekilin eşi gibi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Merve Dizdar'ı kutladı, AKP'li eski vekil Metin Külünk'ten sert tepki geldi: CHP'li bir vekilin eşi gibi...

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Oyuncu Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ‘Kuru Otlar Üstünde’ filmindeki performansıyla, 76. Uluslararası Cannes Film Festivali’nde ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Dizdar, törendeki konuşmasında “Ödülü Türkiye'de yaşamayı hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum” dedi.

“İŞTE BUDUR…”

Aldığı ödül kadar yaptığı konuşmayla da dikkat çeken Dizdar, pek çok isimden tebrik aldı. O isimler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da buluyordu.

Ersoy, sosyal medya hesabından Merve Dizdar’ı da etiketleyerek alkış ve kalp emojileriyle “Büyük alkışlar sana sevgili @mervedizdar Cannes Film Festivali En iyi Kadın Oyuncu işte budur…” notunu paylaştı.

“KABUL EDİLEMEZ”

Pervin Ersoy’un Merve Dizdar’ı tebrik etmesi ise AKP’li eski vekil Metin Külünk’ü rahatsız etti. Dizdar’ın festivaldeki konuşmasına dikkat çeken Külünk, Twitter hesabından Ersoy’un paylaşımının görelini ekleyerek “Galiba chp li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağilayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez.” mesajını paylaştı.



DİZDAR, ÖDÜL KONUŞMASINDA NE DEDİ?

Dizdar, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

* Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele eden ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

* Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.

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