AKP’li eski vekilden Özgür Özel paylaşımı

AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin partideki motivasyonu artırdığını belirterek, “AK Parti’de ‘Muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı” yorumu yaptı.

Ahmet KAYA

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AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X'deki hesabından yaptığı paylaşımda, CHP delegelerini kutlarken, delegenin kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdığını belirterek şunları dile getirdi:

“CHP delegesi, kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdı. 13 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunda ısrar eden Kılıçdaroğlu'nu değiştirdi. Öncelikle bir vatandaş olarak delegeleri kutluyorum. Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir sinerjiye dönüştürebilir mi göreceğiz ama partideki motivasyonun arttığı ortada.”

ESKİ PARTİSİNE MESAJ

Şamil Tayyar, CHP'deki değişimin genel siyaseti de etkileyeceğini belirttiği mesajında bazı AKP'yi yöneticileri ise şöyle eleştirdi:

“Bu değişim genel siyaseti de etkileyecek, yeni siyasi işbirliklerini tetikleyecektir. Ayrıca, AK Parti'de ‘Muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız' diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı. Özetle… Aslolan milletin iradesidir. Vefa şahıslara değil ilkeleredir.”