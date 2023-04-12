AKP’li Necmi Kadıoğlu, milletvekilliği adaylığından çekildi

AKP’nin İstanbul 3'üncü Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İstanbul 3’üncü Bölge 8’inci sıradan AKP milletvekili adayı gösterilmişti. Adaylığı sonrası Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde çekilen videonun sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesi sonrası Kadıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

“YIPRATMA VE İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI”

Kadıoğlu istifa açıklamasında şu satırlara yer verdi:

* “Adaylığımın sonrasında, ülkemiz adına birçok yönden tarihi öneme sahip seçimde, bölgede siyasi dengelerin değişmesiyle, adaylığımın olumlu sinerji ve karşılık oluşturmasıyla birlikte belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır.

“İDDİALARIN GERÇEKLE İLGİSİ YOK”

* Bütün bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirtmek isterim. Örneğin, akbil davasında beraat ettim, Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili söylemediğim ama söylenmiş gibi gösterilen cümlelerle ilgili de beraat ettim ayrıca kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır.

“NEFSİMİ VE HAKLILIĞIMI AYAKLAR ALTINA ALARAK BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİM”

* Gerçeklerin böyle olmasına rağmen, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olduğu ifade edilen bu süreçte, siyasi linç ve yıpratma amacı güden yalan-iftira-komplo-montaj içerikli siyasi operasyonlarla, şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır. Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

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