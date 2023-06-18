AKP’li troller başkandan sonra büyükelçiyi de yedi

Melek Mosso konseri nedeniyle linç yiyip istifa eden Cüneyt Yüksel’in ardından Paris Büyükelçisi de benzer muamele sonrası merkeze çekildi.

Yavuz ALATAN

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Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sanatçı Melek Mosso'ya konser verdirdiği gerekçesiyle AKP tarafından linç edilen ve istifa etmek zorunda kalan Süleymanpaşa Belediye Başkanı AKP'li Cüneyt Yüksel'in ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi de AKP'li trollerin saldırısına uğradı ve merkeze çekildi. Sanatçı Berna Laçin, geçen ay Paris'te Büyükelçi Refik Ali Onaner'in daveti ile piyanist Gülsin Onay dinletisine katılmıştı. AKP'li trol ekibi de Büyükelçiyi hedef almıştı.

ÇAVUŞOĞLU’NA ŞİKAYET ETTİLER

CHP'li Özgür Özel tarafından Süleyman Soylu'ya bağlı ekip olarak gündeme getirilen AKP'li trollerin, “Ebabil hareketi” isimli oluşumu, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, “Topluma hakaret eden Berna Laçin sizin atadığınız Büyükelçi tarafından krallar gibi ağırlandı” söylemleriyle Onaner'i hedef almıştı.

Merkeze çekilen Refik Ali Onaner'in yerine Paris'e, Slovenya'nın başkenti Bratislava'daki Büyükelçimiz Yunus Demirer atandı.