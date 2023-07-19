AKP’li vekilin kardeşinin önlenemez yükselişi…

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’nin kardeşi Prof. Dr. A. Cenap Cevheri, önce Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı oldu, şimdi ise rektör yardımcılığı görevine atandı.

Ahmet KAYA

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Eczacılık bölümü öğretim üyesi olmamasına karşın, 2018 yılında kurulma kararı verilen, ancak geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini kabul eden Harran Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’na 2020 yılı Ağustos ayında atanan AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin kardeşi Prof. Dr. A. Cenap Cevheri, iki yıl öğrencisi olmayan fakültenin dekanlığını yaptı.

Prof. Dr. Cevheri'nin Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı profesörü olmasına karşın, yeni kurulan bir fakülte olan eczacılık fakültesine kurucu dekan olarak atanması üniversite çevresinde eleştirilmiş, “Sanki Türkiye'de eczacı profesör yok. Hem de fakültenin kuruluş sürecinde bir milletvekilinin, kurulan fakülte ile alakası olmayan bir branştan öğretim üyesi olan kardeşi, sırf siyasi tercih nedeniyle dekan olarak atandı” şeklinde tepki gösterilmişti.

YÜKSELİŞİ DURMAK BİLMEDİ

Ancak, Prof. Dr. A. Cenap Cevheri'nin yükselişi bununla da kalmadı. Cevheri, bu kez yakın bir zamanda Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun yardımcısı oldu.

Cevheri'nin üniversite idari künyesinde henüz isminin girilmediği ancak önümüzdeki günlerde yerini alacağı belirtildi.

Cevheri’nin rektör yardımcılığı görevinin yanısıra, eski görevi olan Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevinin de devam edeceği belirtildi.

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