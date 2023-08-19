AKP’li Yavuz: İstanbul ve Ankara çantada keklik değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'u kaybetmelerinin bir yol kazası olduğunu, kazanmanın çok zor olmadığını ama çantada keklik olarak da görmediklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsun’da AKP tarafından düzenlenen Şehir Buluşmaları programında konuşan Yavuz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Seçimlerde Ankara ve İstanbulun tekrar Cumhur İttifakı’na geçebileceğini öne sürdü.

“Ankara, İstanbul, AK Parti’ye geçer mi, geçer. Bir yol kazası olarak görüyoruz açıkçası” diyen Yavuz şöyle devam etti:

” Zaten meclis ezici bir meclis üstünlüğü var. Hem Ankara’da hem İstanbul’da. İstanbul ve Ankara yeniden Cumhur İttifakı’na ait 2 belediye olmaması için hiçbir neden yok. Yeniden hizmet belediyeciliğine dönülsün. Yeniden o kaldığı yerden işler, icraatlar yoluna devam etsin diye biz Ankara ve İstanbul yeniden Cumhur İttifakı’na, dolayısıyla AK Parti’nin adaylarının kazandığı bir hale dönüşsün diye böyle uğraşanımız var. İnşallah nasip olur. Yani çok zor görmüyoruz açıkçası. Çantada keklik de görmüyoruz. Ama bütün uğraşlarımız böyle bir sonuç ortaya çıksın diyedir. Ben inanıyorum. Ümit ediyorum, inanıyorum da böyle de olacak”

‘CHP RAYDAN ÇIKTI’

CHPnin raydan çıktığını öne süren Ali İhsan Yavuz, “Raydan çıkmayan bir partinin genel başkanı hemen seçimin peşine hadi gel seçim yap. Niye yapmıyorsun diyebilir mi? Raydan çıkmasa bir partinin grup başkanı, bir partinin grup başkan vekili, bir partinin belediye başkanları gizli toplantı yapar mı? Yani ben bunu buradan İstanbul’a köprü olacak kadar uzatabilirim. Yerel seçimlerde inşallah öyle bir ders verilir ki CHP de yeniden rayına girer” dedi. (DHA)