AKP’nin A Takımı belli oldu
AKP Meclis Grup yönetimi belirlendi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, grup başkan vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.
MYK toplantısında AKP Meclis Grup Yönetimi’nde yer alacak isimler belirlendi…
AKP Grup Başkanı, Adalet Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu.
AKP Meclis Grup Yönetimi’nde yer alacak isimler şöyle:
Grup Başkanvekilleri: Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.