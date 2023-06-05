AKP’nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

AKP Meclis Başkanı adayı için Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

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AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adayı oldu.

7 HAZİRAN'DA SEÇİMİN İLK TURU YAPILACAK

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplanacak. Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3'üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek.

Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis başkanı belli olduktan 1 hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek.

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