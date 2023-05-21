AKP’nin provokatif afişlerine “Yalan” yazdı gözaltına alındı

28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AKP’li Nevşehir Belediyesi, ilan panolarına provokatif içerikli afişler astı. Bunun üzerine CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Yekta Arda Gürbüz, afişlere “Yalan” diye yazdığı sırada gözaltına alındı. Gürbüz, işlemlerin ardından serbest bırakıldı

Müslüm EVCİ

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Nevşehir’de AKP'li Nevşehir Belediyesi çalışanları tarafından kentteki bilboardlara provokatif afişler asıldı. Afişlerde “YPG terör örgütü değildir”, “İyi düşün, doğru karar ver” ifadelerinin yer aldığı yazılar ve yazıların hemen yanında ise bir karekod yer aldı.

AKP'Lİ BAŞKAN’DAN AÇIKLAMA

Afişlerin büyük tepki çekmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, şu ifadelere yer verdi:

“Nevşehir Merkez İlçe sınırları içerisindeki Açık Hava Reklamları İşletmeciliği Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermektedir. 24 Nisan 2023 tarihinden itibaren Açık Hava Reklamları, YSK tarafından belirlenen kurallara göre sıralı sistem ve eşit dağıtım şeklinde kanun ve kurallara uygun şekilde uygulanmaktadır.

Ayrıca Nevşehir Merkezdeki tüm siyasi parti açık hava reklam çalışmaları uygulama işlemleri de Turizm ve Spor A.Ş. bünyesindeki Açık Hava Reklam İşletmeciliği personelleri tarafından uygulanmaktadır. Bahse konu işlemler ve afişler ile ilgili olarak Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilidir ve olası itirazlar ancak bu kurula yapılabilecektir”

CHP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan dün gece CHP Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanı Yekta Arda Gürbüz, billboardlara sprey boya “yalan” diye yazdığı sırada gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada; “Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanımız Sn. Yekta Arda Gürbüz halkı galeyana getirmeyi hedefleyen yalan ve usulsüz billboardlara yazılama çalışması yaptığı sırada gözaltına alınmıştır” denildi.

SERBEST BIRAKILDI

CHP'li Başkan Gürbüz'ün işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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