AKP’yi karıştıran 12.4 milyonluk arsa

Ankara’daki milyonluk arsaların satışına dair ihbar dilekçesi AKP Genel Merkezi, İçişleri Bakanlığı ve savcılığa gönderildi

Veli TOPRAK

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AKP'li Ankara Bala Belediyesi'nde İmar Müdürü'nün aldığı milyonluk arsalar partiyi karıştırdı. Şikayet dilekçesinde yer alan arsa satışları 2022 yılında gerçekleşti. Memur olan Özgür Atasu, 26 Mayıs 2022'de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ihalesine katıldı. Bin metrekarelik

arsayı 5 milyon 210 bin liraya, bin 693 metrekarelik arsayı ise 7 milyon 210 bin liraya satın

aldı. İhbar niteliğindeki dilekçe AKP Genel Merkezi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Buran, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda memur olan Özgür Atasu'yu Belediyeye aldığını, arsa konusunu duyunca da geçen yıl görevden uzaklaştırdığını söyledi.

İŞTE İHBAR DİLEKÇESİ:

ATASU: ORTAK ALDIK

Buran, “Birileri ile ortak almış, olayı duyunca gönderdim” dedi. Aynı gün iki ayrı arsaya 12.4 milyon liraya alan Özgür Atasu ise “15-16 arkadaşla ortak aldık. İhaleye girenin yüzde 51 hissesi olması gerektiği için arsalar benim adıma alındı. Arsalar konut alanı olarak görünüyor ve Belediye Başkanı'nın alakası yok” dedi.