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Akrabalar birbirine girdi: 2 ölü

Adana'da akraba iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Adnan Omay ve Aydın Daş hayatını kaybetti.

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Akrabalar birbirine girdi: 2 ölü

Seyhan ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki grup sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Tarafların birbirine tabancalar ile ateş açması üzerine çatışma çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süren çatışmada iki taraftan Adnan Omay ve Aydın Daş, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar Omay ve Daş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 boş tabanca kovanı buldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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