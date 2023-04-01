Akrabalar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kırsal Yoğunca Mahallesi’nde amca çocukları arasında tarla çitine zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Biri ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. (AA)