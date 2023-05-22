Akşener: Aşırı iftira ve aşırı bir bombardımanla karşı karşıya kaldık

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir kafede gençlerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Aşırı iftira ve aşırı bir bombardımanla karşı karşıya kaldık biz. Bugün gelinen noktada, şimdi esasında AK Parti yüzde 35’e düştü. Sıfırdan başlıyor şu anda seçim. 0-0” dedi.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki bir kafede gençlerle sohbet etti.

Sohbet sırasında bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak seven Akşener, bebeğin ağlaması üzerine annesine geri verdi.

“SEÇİM ŞU ANDA SIFIRDAN BAŞLIYOR”

Bir gencin, Millet İttifakı'nın HDP ve terör örgütleri ile bağlantılı olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi:

* “En kibar hâliyle ‘Şu anda yapılan bu iftiraları çözün' diyorsunuz. Tamam. O bizim görevimiz. Haklısın. Yani oy istemeye gittikleri zaman bu çocuklara o söyleniyor ama aşırı iftira ve aşırı bir bombardımanla karşı karşıya kaldık biz. Gene bile bugün gelinen noktada, şimdi esasında AK Parti yüzde 35'e düştü. Sıfırdan başlıyor şu anda seçim. 0- 0. Bir referandum.

* İki kişiye oy vereceksiniz ve fark 2,5 milyon insan. Dolayısıyla her birimiz, yani geniş geniş değil, sen halanı, amcanı, dayını, teyzeni, enişteni, yengeni arasan bu iş bitiyor. Ben aynı şekilde, dolayısıyla işimiz bu. Toplamı da 2,5 milyon, çok değil. Bu çok önemli.

* 21 yılın sonunda, aynı anda ‘PKK'lı', aynı anda ‘faili meçhulcü' denir mi insana? Bana bu ikisi birden dendi. Diyarbakır'a gidiyorlar, ben faili meçhulcüyüm. İstanbul'a geliyorum, PKK'lıyım. Hepsi beraber olmaz. İkisi bir arada olması mümkün değil. Bu çok pis bir şeydi.

* Şu anda biz kitleselden ziyade bire bir çalışma yaptığımız takdirde bu işi halloluyor. Ondan sonrasında daha kolay. Yani hep beraber.”

İlginizi Çekebilir Sinan Oğan'ın Erdoğan arşivi... Neler demiş neler...

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a tepki