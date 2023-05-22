Akşener: Bu seçimi almak mecburiyetindeyiz

İstanbul'da Kadıköy'de seçim irtibat bürosunu ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hepi topu iki buçuk milyon seçmen... Zengin zengin olmuş, fakir iyice fakir olmuş, orta halli de fakir olmuş, fakir dibe düşmüş. Bu seçimi çok çalışıp almak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde lüks arabalarda gezenlerin sayısı artar, onların lüks arabaları tekne haline döner.” dedi.

Hakan KAYA

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadıköy’de seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Akşener'e Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti. Vatandaş ziyaretlerinde karşılaştığı manzaraları anlatan Akşener, şöyle konuştu:

– Asgari ücretli bile yardım alacak bir pozisyondayken kiralar uçmuş. Garajdan, bodrumdan döndürülmüş bir ev. İkisinin de kirası 3 bin 500 lira. Işığı yok bir tanesinin içinde… Korkunç. Dün bir evdeydik 13 yaşında bir genç elleri nasırlaşmış artık. Hem imam hatip lisesinde okuyor hem de tamirhanede çalışıyor.

– Öyle bir ev olamaz. “Oğlum bir şey iste benden”dedim. O yaştaki çocuk TOKİ'den ev istedi. “Buradan beni çıkar” diyor. Annesi çalışıyor, çok ağır bir öksürüğü vardı. Tekstilde çalışıyormuş. “Çalışmasam olmaz” diyor. Ortanca çocuğu var, “Bir şey iste benden” dedim. Sağlıklı bir hayat istedi. Meğersem astımmış.

– Bunu niye anlattım. Bu evlere artık davet edilebiliyoruz. Ama anlamak lazım. Yüreği ortaya koymak lazım. Rol icabı yapmamak lazım. Özellikle gençlere sesleniyorum; o evlere gireceksiniz. Bugün yaşadığınız hayatın binde birine ulaşma şansı olmayan o çocuklara mentörlük yapacaksınız. Böyle keyiften ölenlerin peşindeyim bundan sonra.

– Bu seçimi almak zorundayız. Hepi topu iki buçuk milyon seçmen… Zengin zengin olmuş, fakir iyice fakir olmuş, orta halli de fakir olmuş, fakir dibe düşmüş. Bu seçimi çok çalışıp almak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde lüks arabalarda gezenlerin sayısı artar, onların lüks arabaları tekne haline döner.

– Bağdat Caddesi’nin dışına Ankara asfaltına çıkalım neler göreceğiz. Derin yoksulluk çoğalmış. Çocuğu 5 yaşında diye kucağıma alıyorum. Çocuğun kemikleri sayılıyor, diyor ki ben 11 yaşındayım. Neye uğradığımı şaşırdım. Çocuklar ya obez ya da iplik gibi.

Meral Akşener, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

– Bir fırsat var. Yasamayı aldı Cumhur İttifakı. Yürütmeyi biz aldığımız zaman denge ve denetleme ortaya çıkacak, Türkiye nefes alır. Hem yürütme, hem yasama Cumhur İttifakı'nın olduğu zaman artık artık bir daha parlamenter sistemi konuşmak mümkün değil. Göreceksiniz, Sayın Kılıçdaroğlu’nu 13. cumhurbaşkanı seçtiğimiz gün beraber parlamenter sisteme buyurun oturun masaya kendileri diyecek. Onun için çok çalışacağız.

Sandıklara sahip çıkılması çağrısında bulunan Akşener, şöyle devam etti:

– Millet İttifakı’nı oluşturan ne kadar siyasi parti, gönüllüsü, kadını, erkeği, parti farkı gözetmeksizin ülkeye sahip çıkacak, Sayın Kılıçdaroğlu’nu seçtireceğiz. Üç kağıt yapmak sandıkta gayret edilir. Ben 30 senede gördüm, hep sandık başında üç kağıt olur. Siz uyanık davranırsanız, sandık başında üç kağıt olmaz. Islak imzalar olmasaydı, İstanbul'da birinci turda 13 bin 500 çoktan gitmişti. İkinci turda millet sahip çıktı. 805 bin fark ne demek? Hepi topu 2,5 milyon oy, hepimiz vakit kaybetmeden çalışmamız lazım.

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