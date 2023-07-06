Akşener evini İstanbul’dan Ankara’ya taşıyor

İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Meral Akşener, evini İstanbul'dan Ankara'ya taşıyacak.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçim ile partisinin kuruluş ilke ve amaçları odaklı siyasi çalışmalarına yoğunlaşmak için Ankara’ya taşınma kararı aldı.

İstanbul’daki evini kiraya verecek Akşener, hafta sonundan itibaren ailesiyle birlikte Ankara’da kiraladığı evde ikamet edecek. Bu arada Akşener’in Ankara’ya taşınma kararının yeni bir motivasyon için teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj olduğu belirtiliyor.

SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK



Taşındıktan sonra partisinin yeni yol haritası kapsamında Ankara’da siyasi çalışmalarına ve yerel seçimlere yoğunlaşacak Akşener, saha çalışmalarına da başlayacak.

TBMM’nin çalışmalarına ara vermesinin ardından milletvekilleri ve parti yöneticileriyle öncelikle bölgesel ve il bazlı toplantılar yapacak Akşener, sonrasında ilçelerde organize edilecek toplantılarda parti tabanıyla ve seçmenlerle bir araya gelecek.

Daha önce 20 Ocak 2020’de başladığı il ve ilçe ziyaretleriyle yurt gezilerine çıkan Akşener, tüm Türkiye’yi yeniden dolaşacak.

YENİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Kurultayda, yerel seçimlere daha dinamik bir yapıyla hazırlanmak hedefiyle Genel İdare Kurulunda (GİK) köklü değişiklik yapan Akşener, Başkanlık Divanı’nda ise 6’sı kadın 14 yeni isme yer vermişti.

Yeni Başkanlık Divanı’nın dünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirildi. Toplantıda, partinin yeni yol haritası da belirlendi.

Partinin müstakil bir anlayışla ve kuruluş felsefesini öne çıkararak ilerlemesi üzerinde mutabık kalınan toplantıda, bu süreç “yeni bir başlangıç ve ivmelenme dönemi” olarak nitelendirildi. (AA)

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