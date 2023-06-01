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Akşener, partisinin 28. Dönem milletvekilleriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 28. Dönem milletvekilleriyle görüştü.

Yayınlanma: 23:05 - 01 Haziran 2023 Güncellenme:
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Akşener, partisinin 28. Dönem milletvekilleriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 28. dönem milletvekilleri ile Ankara’daki bir restoranda bir araya geldi.

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Akşener, tüm vekillerle tek tek el sıkıştıktan sonra “U” şeklinde bir masada oturdu.

İYİ Parti’nin 28. dönem vekilleri ise şöyle:

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ – Adana

BİLAL BİLİCİ – Adana

HAKAN ŞEREF OLGUN – Afyonkarahisar

UĞUR POYRAZ – Antalya

AYKUT KAYA – Antalya

ÖMER KARAKAŞ – Aydın

TURHAN ÇÖMEZ – Balıkesir

RIDVAN UZ – Çanakkale

YASİN ÖZTÜRK – Denizli

MEHMET AKALIN – Edirne

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU – Eskişehir

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN – Gaziantep

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN-  Hatay

AYLİN CESUR – Isparta

BURHANETTİN KOCAMAZ – Mersin

DURSUN ATAŞ – Kayseri

LÜTFÜ TÜRKKAN – Kocaeli

ÜNAL KARAMAN – Konya

ŞENOL SUNAT – Manisa

METİN ERGUN – Muğla

ÜMİT DİKBAYIR – Sakarya

ERHAN USTA – Samsun

SELCAN HAMŞIOĞLU – Tekirdağ

YAVUZ AYDIN – Trabzon

LÜTFULLAH KAYALAR – Yozgat

TURAN YALDIR – Aksaray

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU – Bursa

HASAN TOKTAŞ – Bursa

NİMET ÖZDEMİR – İstanbul

BURAK AKBURAK – İstanbul

MUSTAFA CİHAN PAÇACI – İstanbul

MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU – İstanbul

MEHMET SELİM ENSARİOĞLU – İstanbul

ERSİN BEYAZ – İstanbul

SEYİTHAN İZSİZ – İstanbul

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU – İstanbul

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU – İzmir

ÜMİT ÖZLALE – İzmir

HÜSMEN KIRKPINAR – İzmir

KORAY AYDIN – Ankara

AHMET EŞREF FAKIBABA – Ankara

ADNAN BEKER – Ankara

YÜKSEL ARSLAN – Ankara

KÜRŞAD ZORLU – Ankara

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