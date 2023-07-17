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Akşener saat verdi: Sessiz kalmayacağız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız” diyerek yarın saat 12.00’de partisinin 81 il başkanlığı tarafından ortak basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Yayınlanma: 19:12 - 17 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Akşener saat verdi: Sessiz kalmayacağız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, art arda gelen zamlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

81 İL BAŞKANLIĞINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Zamlara sessiz kalmayacaklarını belirten Akşener,  “İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız! ‘Millet için milletle beraber'  anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; Yarın saat 12:00'de 81 İl Başkanlığımızın yapacağı ortak açıklamayla, her zaman olduğu gibi yine milletimizin gür sesi olacağız!” dedi.

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