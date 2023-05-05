Akşener: Şu an için bizi yönetenler baştan sona, tepeden aşağı doğru sıyırmış durumda

İstanbul'da konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, AKP'li bakanların seçimlere yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Akşener, "Allah’ım, ya rabbim bu arkadaşların aklına mukayyet ol, fikrine mukayyet ol. Bütün psikiyatristleri göreve çağırıyorum, muayene edin şunları. Bunlar gerçekten raporluk. İş göremez raporuna sahip olmak zorundalar" dedi.

Sözcü İstanbul

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şişli'de Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı’nda konuştu.

“BİZİ YÖNETENLER VALLAHİ BAŞTAN SONA, TEPEDEN AŞAĞI DOĞRU SIYIRMIŞ DURUMDA”

İktidar sözcülerinin seçime yönelik söylemlerine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Akşener, “Şu an için bizi yönetenler vallahi baştan sona, tepeden aşağı doğru sıyırmış durumda. Çünkü konuşulanlara baktığımız zaman inanın aklını yitirmiş bir ruh haliyle yönetiliyoruz. Ben bu ucube sistemden kurtulalım propagandası yaparak gezerken bu arkadaşların konuşmalarının ortaya çıkardığı psikoloji, aynı zamanda bu arkadaşların emekli edilmesini de şart koşuyor, zorunda bırakıyor” diye konuştu.

“FANTEZİDE DÜNYA MARKASI”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yüklenen Akşener “Bu işlerin başındaki şahsın kafayı taktığı şey ne? LGBT. Biz kazanırsak erkekler, erkeklerle evlenecekmiş. Aynı arkadaşa göre erkeklerle hayvanlar evlenecekmiş. Fantezide dünya markası” dedi.

“BÜTÜN PSİKİYATRİSTLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM, MUAYENE EDİN ŞUNLARI”

Binali Yıldırım'ın ‘işgalci’ sözlerine ilişkin konuşmasına devam eden Akşener “Allah'ım, ya rabbim bu arkadaşların aklına mukayyet ol, fikrine mukayyet ol. Bütün psikiyatristleri göreve çağırıyorum, muayene edin şunları. Bunlar gerçekten raporluk. İş göremez raporuna sahip olmak zorundalar. Ya bir tanesi başbakanlık yaptı adam diyor ki işgal güçleri. Yani başbakanlık yaptın ve sizi, bu milleti, seçmeni diyor ki onlar işgal güçleri” ifadelerini kullandı.

“BU CÜMLELERİ KURAN KİŞİNİN PSİKİYATRİST TEDAVİSİNE İHTİYACI VAR DEMEK”

Suriyeli sığınmacı politikası üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Akşener, “Ya Suriye'yle ben kavga etmişim bu durumda. Kimine göre 6, kimine göre 8, kimine göre 10 milyon sığınmacı Türkiye'ye gelmiş. İstanbul neredeyse Suriye'nin başkenti hâline dönmüş. Ya bunları ben yapmışım. Kim biliyor musunuz bunu diyen? Recep bey. Şimdi bu cümleleri kuran bir kişinin gerçekten psikiyatrist tedavisine ihtiyacı var demektir” açıklamasında bulundu.

“SAYIN ERDOĞAN, PATATES SOĞAN YİYEMEYENLER SENİ SANDIKTA YİYECEK”

Erdoğan'ın “Bir soğana, bir patatese liderinizi kurban etmeyin” sözlerine ilişkin Akşener, “Patates soğan güle güle Erdoğan. Sayın Erdoğan üzgünüm söylemeliyim. Patates soğan yiyemeyenler seni yiyecek. Nerede yiyecekler? Sandıkta yiyecekler. Nasıl yiyecekler? Helal oylarıyla yiyecekler. Sonuç ne olacak? 14 Mayıs akşamı sana güle güle diyeceğiz, emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Çankaya'ya alkışlar arasında götüreceğiz” dedi.

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