Akşener’den Erdoğan’a “tür” tepkisi

Alevilerden tür diye bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çok sert tepki...

Orhan BOZKURT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

Meral Akşener, “Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok sert tepki gösterdi. Akşener, şu ifadeleri kullandı:

BİTKİ MİYİZ? HAYVAN MIYIZ?

– Bu nasıl bir saygısızlıktır. İnsanız biz insan. Alevi’siyle insan, Sünni’siyle insan. Ne demek tür? Türk ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür! Ne türü? Bitki miyiz? Hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah’ın yarattığı kuluz.

– Bir başkası çıkıyor diyor ki, ‘Millet İttifakı kazanırsa, erkek erkeğe evlilik olurmuş.’ Bu nasıl bir fantezidir. Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez.

BEN ÖYLE BİR ŞEY YAPTIYSAM…

Meral Akşener, konuşması sırasında zaman zaman duygularına hakim olamadı. Kendisine atılan iftiradan söz ederken ağlamaklı oldu ve şunları söyledi:

– 80 ihtilalinden önce MHP Kocaeli İl Başkanlığı yapmış bir abinin kız kardeşiyim. Abim akciğer kanseriydi ve o kadar acı çekti ki… Ağır işkenceden geçmiş biriydi. Onun kardeşi Meral Akşener'e, bir eşe, bir anneye sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde bir TV kanalında dendi ki: Kocasını aldattı.

ÜÇ ŞEREFSİZ BERAAT ETTİ

– Bu ne demek benim için biliyor musunuz? Benim için ölümdür. Benim için ölümden beterdir. Sonra gördüm ki herkese, bütün kadınlara yapılıyormuş. Verdim mahkemeye, üç şerefsiz beraat etti.

ERDOĞAN’IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, dün şu ifadeleri kullanmıştı:

– Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir hale getirdi ki bu parti, kurucusu olduğu Cumhuriyet'e ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.

– Sana kim dedi, ‘Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo, CHP'yle hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. Aynı ittifaka mensup birilerinin her gün millete, vatana, bayrağa, ezana, kısaca can feda edilecek değerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek?

– Hadi şimdi sineye çekiyorlar. Allah göstermesin, yarın öbür gün devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler?

