Akşener’den Özgür Özel’e tebrik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti...
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganı ile Ankara Spor Salonu’nda toplandı.
Kurultay'da iki tur yapılan seçimlerin ardından 8. CHP Genel Başkanı 812 oyla Özgür Özel oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından Özgür Özel’i tebrik etti. Akşener paylaşımında “Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında genel başkan olarak seçilen Sayın @eczozgurozel'i tebrik ediyor; Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.