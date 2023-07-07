Akşener’den zamlara tepki: Adı konmamış IMF programı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından, birçok mal ve hizmetin vergileri ile harçların artırılmasına tepki gösterdi. Akşener, zamları eleştirerek "Adı konmamış bir IMF programı" ifadesini kullandı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete’de gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birçok mal ve hizmetin vergisinde ve harçlarda yapılan artışlara tepki gösterdi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

-Ülkemizde ismi konulmamış bir IMF programı uygulanıyor. Maaşlar henüz yatmadan her şeye gelen zamlarla erimeye devam ediyor.

-Bütçe açığını, halkın sırtına yüklenerek kapatamazsınız. Eğer kemer sıkılacaksa, önce israfı ve gösterişi bırakıp sizler kendi kemerinizi sıkın, görelim!