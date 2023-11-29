Albay ve eşini ‘El Kaide’ci’ diye dinleyen üç istihbaratçıya ceza…

Şırnak’ta 20 kişinin öldürülmesiyle ilgili 5 yıl tutuklu yargılandıktan sonra FETÖ kumpası olduğu anlaşılınca beraat eden eski Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz ve eşinin telefonlarını hukuk hilesiyle dinledikleri belirlenen istihbarat müdür yardımcısı ile iki istihbaratçı polisin yargılandığı davada sanıkların tümü cezalandırıldı.

Özgür CEBE

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Şırnak Cizre'de İlçe Jandarma Komutanlığı yaptığı 1993'te 20 kişinin öldürülmesi talimatını verdiği iddiasıyla Albay Cemal Temizöz 2009'da görevi başındayken, dönemin Diyarbakır Başsavcısı, FETÖ’den ihraç edilen itirafçı Durdu Kavak'ın talimatıyla gözaltına alındı.

FETÖ KUMPASI OLDUĞU ANLAŞILDI, BERAAT ETTİ

Kapatılan özel yetkili 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 yıl tutuklu yargılanan Temizöz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ kumpasıyla tutuklandığı anlaşılınca beraat etti.

TUTUKLANDIĞI SORUŞTURMADA HUKUKU AYKIRI DİNLEME

Bu dava ile ilgili soruşturma evraklarını inceleyen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri hukuka aykırı dinleme yapıldığını tespit ederek Diyarbakır Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

FETÖ'den ihraç edilen ve ByLock kullandıkları için terör örgütü üyesi olmaktan cezalandırılan Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Peyami Baykara ile dini suçlara bakan C büroda görevli Volkan Altunbulak ile büro amiri İbrahim Çiydem hakkında “Kişiler arasındaki konuşmanın kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terör örgütü üyesi olmak” suçlarından dava açıldı. Albay Cemal Temizöz ve eşi de dava da müdahil olarak yer aldı.

9 AY BOYUNCA HUKUKA AYKIRI DİNLEME YAPMIŞLAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen raporda, sanıkların hukuka aykırı dinleme yaptıkları tespit edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığın Albay Cemal Temizöz tutuklandıktan sonra Temizöz adına kayıtlı olan ancak eşi Fatma Temizöz tarafından kullanılan GSM hattını, Özel yetkili iki ayrı mahkemeden 3 kez, 3’er aylık olmak üzere aldıkları 9 aylık dinleme kararıyla dinleme yaptıklarını belirledi.

Dinleme kararını da hat üzerinden değil, hattın takılı olduğu telefonun imei numarası üzerinden aldıkları kaydedildi.

“EL KAİDECİ’Yİ DİNLEYECEĞİZ” DEDİLER O DA DEMİR USTASI ÇIKTI

Mahkeme, dinlenen kişi Fatma Temizöz olmasına rağmen dinleme kararının Fatma Temizöz adına değil, “El Kaide terör örgütü üyesi N.Y adlı kişiyi dinleyeceğiz” denilerek alındığını, yapılan araştırmada El Kaide üyesi dedikleri N.Y'nin demir doğrama ustası olduğu ve yaşamı boyunca tek bir gün dahi gözaltına alınmamış sade bir vatandaş olduğunun belirlendiğine dikkat çekti.

Sanıkların 3306 veri kaydetmelerine rağmen bu içeriklerde suç olabilecek kayıt bulamadıkları için sildiklerini belirten mahkeme tüm bu dinleme formlarında her üç sanığın imzalarının bulunduğuna vurgu yaptı.

7-24 DİNLEME YAPTILAR

Mahkeme, Cemal Temizöz adına kayıtlı olan cep telefonunun Temizöz tutuklandıktan 5 ay sonra dinleme kararı alınarak 9 ay boyunca kesintisiz olarak istihbari amaçlı dinlendiğine dikkat çekti.

İstihbaratçı sanıkların bu süre zarfında da “El Kaide üyelerini takip ediyoruz” gerekçesine sığındıklarına işaret edildi.

Demir doğrama ustası N.Y'nin El Kaide ile nasıl irtibatlandırıldığına dair hiçbir istihbari bilgi olmadığı halde bu örgütün üyesiymiş gibi gösterildikten sonra Temizöz çifti adına kayıtlı olan hatların 7/24 dinlemeye alındığına vurgu yapıldı.

Dinleme kararının erkek bir şahıs adına alındığı, ancak dinlenen kişinin ses tonundan kadın olduğunun anlaşılmasına rağmen sanıkların dinlemeyi kesmeyip bu durumu amirleriyle paylaşmadıkları ve Fatma Temizöz'ün bilinçli olarak dinlendiğine dikkat çekildi.

Üç sanığın da aynı zamanda FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kulanıcısı oldukları da el konulan telefonların incelenmesiyle ortaya çıktı.

FETÖ'NÜN KUMPAS YÖNTEMLERİNDEN BİRİ

Mahkeme, yasadışı bu dinlemenin FETÖ'nün kendisine karşı rakip gördüğü ve kendisiyle mücadele eden kişilere karşı kumpas yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.

Albay Temizöz'ün tutukluyken ve dosyası henüz soruşturma aşamasındayken eşi Fatma'nın kullandığı kişisel cep telefonunun dinlenmesinin FETÖ'nün Temizöz ve ailesine karşı hukuk dışı, soruşturmayla alakası olmayan daha çok özel hayatıyla ilgili bilgiler elde edip Cemal Temizöz'e karşı yargılama sürecinde kullanılması amacını taşıdığını ifade etti.

Fatma Temizöz'ün, hiç bir ön çalışma, istihbarat raporu bilgi ve belgeye dayanmadan, özel yaşamının gizliliği ihlal edilerek 9 ay sanıklarca hukuka aykırı biçimde dinlenildiği bildirildi.

Sanıkların dinleme talep ettikleri mahkemeye sundukları yazılarda, “El Kaide'nin önemli bir adamı N.Y'yi takip ediyoruz. Çok ciddi bağlantıları var. Dinlememiz gerekiyor” diyerek 3306 veri kaydı yaptıkları, tek bir suç unsuru delil elde edemedikleri, görüşmelerin aile içi rutin gündelik konuşmalardan ibaret olduğu ifade edildi.

BİR SUÇTAN CEZA, BİR SUÇTAN DÜŞME, DİĞERİNDEN RET KARARI

Mahkeme, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Peyami Baykara ile İbrahim Çiydem'i “Resmi belgede sahtecilik” suçunu terör örgütünün amacı doğrultusunda gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 8 yıl hapisle cezalandırdı, ceza 6 yıl 8 aya indirildi.

Volkan Altunbulak ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, sanıklar hakkında her ne kadar terör örgütü üyesi olmak suçundan dava açılmış ise de farklı mahkemelerde terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırıldıkları için örgüt üyeliği davalarının ayrı ayrı reddine karar verdi.

Yine üç istihbaratçı hakkında “Görevinin verdiği yetkili kötüye kullanarak haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçunun da suça öngörülen 12 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle ayrı düşürülmesini kararlaştırdı.