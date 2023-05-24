Ali Babacan’dan Ümit Özdağ değerlendirmesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turundan önce Karar TV'de Taha Akyol, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan gündeme ilişki değerlendirmelerde bulundu.

Babacan açıklamalarından önce çıkanlar şöyle oldu:

“60 MİLYON SEÇMENİN ÖNÜNDE YALAN SÖYLÜYORSUNUZ”

*(Erdoğan'ın PKK'lıların olduğu montaj videoyla yaptığı propaganda) ‘Ama montaj ama şu ama bu' ne demek ya? Siz 60 milyon seçmenin önünde yalan söylüyorsunuz. Olmayan bir videoyu gösteriyorsunuz. İnsanlar size nasıl güvenir? Koltuğu bırakmama o kadar önemli ki her şeyi mubah görüyorlar. Hile mubah, yalan mubah. Böyle bir şey olur mu?

“KENDİNE GEL”

*Din alimlerimize soruyorum. Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyleyerek, montaj video göstererek alınan destek helal midir? Seçim sadece bir rekabettir. Ali Babacan bu ülkenin düşmanı mı? Ne oluyor? Kendine gel. Sayın Davutoğlu, Sayın Karamollaoğlu bu ülkenin düşmanı mı? Sen kime karşı ne savaşı yapıyorsun? Daha iyi hizmet için siyasette rekabet ediyoruz. Bizi yenmek için yalan söyleyecekmiş. Var mı öyle bir şey? Çıksın birisi, ‘Sayın Erdoğan, Sayın Karamollaoğlu'na karşı seçimi kazanmak için yalan söyleyebilir. Dinimizde yeri vardır' desin.

*Biz de öğrenelim öyle bir şey varsa. ‘Ama montaj' dediği video milyonlarca kişiyi etkiledi, o kişilerle tek tek helalleşmesi lazım. ‘Bu video yalandı. Ben sizi yanılttım, hakkınızı helal edin' demesi lazım. İnsanları aldatarak seçim kazanmak helal değildir. ‘Helaldir' diyen din alimi varsa çıksın söylesin. Ben buradan ilan ediyorum.

ÖZDAĞ DEĞERLENDİRMESİ

*(Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ görüşmesi) İki imzalı bir protokol açıkladılar. Biz bu görüşmelerin öncesinde, arasında ve sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştük. 24 saat içinde 3 kere telefonda görüşme yaptım. Süreç hakkında bizleri bilgilendirdi. Protokolün nihai halini ben de basına açıklandığında gördüm.

*DEVA Partisi için önemli olan ortak politikalar metnidir. Müzakereler sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki hassasiyetini defalarca muhataplarına ilettiğini biliyorum. Bu referans metinle çelişmeyecek bir çalışmanın önemi konusunda mutabık kaldık. Niyet açısından bir çelişki yok.

*Tek tek hukukçu mikroskobuyla incelediğinizde ‘Şu şöyledir' denilebilir ama niyet önemli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun niyetinin ve müzakereler sırasındaki büyük çabasının ortak politikalar metniyle çelişmeyecek bir şey ortaya çıkarmak olduğunu biliyorum. Bu konudaki hassasiyeti kendisi açtı zaten.

*İkinci tur için ne kadar çok insan, ne kadar çok siyasetçi, ne kadar çok lider Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarsa biz o kadar memnun oluruz. Nihayetinde seçimleri kazandıktan sonraki uygulamalar önemlidir. O uygulamalarda da Millet İttifakı'nın ortak ve bağlayıcı metinleri geçerlidir.

“MUTABIK KALDIK”

*Seçimden 3 gün sonra altı lider olarak buluştuk. Bütün analizler örtüştü. Vatandaşlarımızın özellikle milli ve dini meselelerde çok hassas olduğu, bu konuda kendimizi biraz daha fazla anlatmamızın gerekliliği konusunda mutabık kaldık.

*Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da o günden sonraki söylemlerinde bu konulara biraz daha ağırlık verdi. Politikanın omurgası ortak politika metni. Terörle mücadeleyle veya göç meselesiyle ilgili metindeki konulara biraz daha vurgu yaptı. Altı parti birbirinin güvencesidir. Vatandaşlarımız her şeyi gayet iyi okuyor.

“TERÖR SORUNUNU ASIL BİZ ÇÖZECEĞİZ”

*Türkiye'nin terör sorunu var. Bu sorunu asıl çözecek olan biziz. Terörle mücadelede çok kararlı bir tutum ortaya koyacağız. Sadece silah değil, her türlü enstrümanı kullanarak, çatışma çözümü alanını da kullanarak bir çözüme ulaştıracağız.

*Terörle mücadeleye yepyeni bir perspektif getiriyoruz. Gerçek çözüm burada. Hükûmetin propagandasının yalanlara dayalı olduğunu söylüyoruz.

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