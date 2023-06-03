Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Eskişehir'de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestolarında polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp, tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, darp edildiği Kurtuluş Mahallesi Sanayici Sokak'ta anıldı. Törene katılanlar Korkmaz’ın fotoğrafına kırmızı karanfiller bıraktı.

Kemal ATLAN

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Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak’taki ekmek fırının önünde ölümünün 10’uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz ve aynı adı taşıyan 6 yaşındaki yeğeni Ali İsmail Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreni için emniyet tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı.

“KORKMAZ'I VE GEZİDE KATLEDİLENLERİ UNUTMADIK”

Anma törenine katılanlar sık sık “Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür”, “Katiller halka hesap verecek”, “Gezi şehitleri onurumuzdur” sloganları attı. Tören öncesi Gezi olayları sırasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma töreninde konuşan DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, Gezi eylemlerinin 10. yılında yine Sanayi Sokak’ta olduklarını belirterek, “Eskişehir Emek ve Demokrasi güçleri olarak 10 yıldır bu alanı boş bırakmadık. Bizim için bu alanı boş bırakmak demek Gezi direnişinde yitirdiğimiz canlarımızın hesabını sormaktan vazgeçmek demektir. Bu alandan uzaklaşmak emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinden, Gezi'nin haklı taleplerinden uzaklaşmak demektir. O nedenle ısrarla burada olacağız. Burada katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın ve Gezi direnişinde katledilenlerin hesabını sormanın sorumluluğu ve heyecanıyla burada olacağız” dedi.

“TALEPLERİMİZ BASKIYLA, ZORBALIKLA BASTIRILMAYA ÇALIŞILDI”

Gezi eylemlerinin 10. yılında ülkede büyük bir deprem yaşandığını ve onbinlerce insanın depremde göz göre göre kaybedildiğini dile getiren DİSK Temsilcisi Zeynep Kaya, “Oysa Gezi'de bu ülkenin insanca yaşanabilecek şehirlere kavuşması talebi için de mücadele etmiştik. Bu ülkede insanların sorunlarını, yaşamlarını hiçe sayanların iktidarlarını sürdürmemeleri için kaygılarımızı toplumla paylamıştık. Ne yazık ki taleplerimiz, mücadelemiz baskıyla, zorbalıkla, katliamlarla bastırılmaya çalışıldı. Gezi'nin 10. yılında 2023 seçimlerini yaşadık. İktidarın olanaklarını elinde tutanlar, baskı ve antidemokratik uygulamalarından yine vazgeçmediler. Ufak bir oy farkıyla iktidarda kalmayı başardılar. Eskişehir emek ve demokrasi güçleri olarak halkımıza sesleniyoruz, bir an olsun umutsuzluğa kapılmayalım. Demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesinden vazgeçmeyelim. Her şeyden önemlisi Ali İsmail Korkmaz'a, Berkin Elvan'a, Ethem Sarısülük'e, Abdullah Cömert'e, Medeni Yıldırım'a, Hasan Ferit'e, Ahmet Atakan'a ve Mehmet Ayvalıtaş'a, gezide yaralananlara, gezide tutuklananlara, işsiz kalanlara karşı tarihsel sorumluluklarımızı yerine getirelim” diye konuştu.

“ACIMIZ GEÇMEDİ, GEÇMEYECEK”

Anma töreninde konuşan Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Furkan Korkmaz şunları söyledi:

“10 yıl geçti Ali İsmail'in bu sokakta düşmesinin üzerinden. 9 yıldır biz Ali İsmail'i burada anıyoruz. 10 yıl geçti aradan ama acımız geçmedi, geçmeyecek bunu biliyoruz. Oğlum Ali İsmail Korkmaz, amcası Ali İsmail öldüğünde anne karnındaydı. Bugün bizimle birlikte. Ali İsmail amcasının mücadelesine güç vermek için burada. Biz Antakya'dan geliyoruz. 4 ay önce bir deprem yaşadık. Orada başta kuzenim ve eşi olmak üzere onbinlerce vatandaşımızı enkaz altında bıraktık. 3 gün boyunca devlet yoktu. 3 gün boyunca hiç kimse yoktu orada. Enkaz altında insanlar kurtarılmayı bekledi. Kuzenimin eşi enkaz altında doğum yaptı. Bebeğini koklayamadan mezara koymak zorunda kaldık. Biz burada Ali İsmail'i anmak için buradayız. Sayı çok değerli. Ama 100 kişiysek 200 polis gelmiş buraya. Bir çocuğu anmak, adaletsizce, hukuksuzca, canice katlini eleştirmek, haykırmak için toplanan insanlar için bu kadar polis toplanıyorsa, devlet orada enkaz altında insanlar can çekişirken neredeydi? Elbette adalet için mücadele edeceğiz ama adalet herkese lazım olacak bir gün. Başta Ali İsmail'in ve Gezi şehitlerinin katillerinin adalet karşısında hesap vermeleri için mücadele edeceğiz. Halen içeride tutsak tutulan Can Atalay'ı çıkartmak için mücadele vereceğiz. Son 20 yıldır yapılan tüm hukuksuzlukların hesabı sorulsun diye mücadele vereceğiz.”

KIRMIZI KARANFİL BIRAKTILAR

Ali İsmail Korkmaz'ı anmaya gelenler 10 yıl önce saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayici Sokak’ta, Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının yanına kırmızı karanfiller bıraktı.

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