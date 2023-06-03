Ali Yerlikaya kimdir?

Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede İçişleri Bakanı oldu. Ali Yerlikaya'nın hayatı ve eğitimi ile ilgili bilgiler internette en çok aranan konular arasına girdi.

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Yeni kabinenin belli olmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir sorusu internette en çok aranan listesine girdi. Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968'de Konya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlayan Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu.1990’da kaymakam adayı olan Yerlikaya, Kayseri'nin Felahiye Şanlıurfa'nın Hilvan ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine 2003'te, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine 2004’te atanan Yerlikaya, 2007-2018’de Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. İstanbul Valiliği’ne 26 Ekim 2018'de atanan Yerlikaya, evli ve 4 çocuk babası.

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