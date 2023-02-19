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Alişer Delek bildiriyor: Hatay’da son durum

SÖZCÜ'den Alişer Delek, Hatay’daki son durumu aktardı. Depremle yıkılan bölgelerde en büyük ihtiyaç; iç çamaşırı, su ve temel gıda malzemeleri…

Sozcu.com.tr
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