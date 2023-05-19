Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Mayıs 2023

Altının ons fiyatı, 19 Mayıs 2023 Cuma günü 1.966 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.251 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.423 TL.

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Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ile birlikte ons altın fiyatları beklenenden fazla azalan işsizlik başvuruları ile birlikte güçlü geri çekildi. Kur tarafında ise 19,80TL seviyelerine yakın fiyatlama devam ediyor. Gram altın ons altın ve kur tarafında yaşanan bu fiyat hareketleri ile birlikte 1241TL seviyesine kadar geri çekildi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.241 TL, satış 1.251 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.265 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 19 Mayıs 2023 Cuma günü 12.510 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.026 TL, satış 2.068 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.091 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.339 TL, satış 8.423 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.521 TL. 98 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.052 TL, satış 4.134 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.182 TL. 48 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.184 TL, satış 8.266 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.365 TL. 99 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.166 TL, satış 8.248 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.347 TL. 99 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 19 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 19 Mayıs 2023 altın yorumları: Teknik olarak 1240TL seviyesi önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Teknik olarak 1245TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş hareketlerinde 1250TL ve 1255TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde ise 1240TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1235TL ve 1230TL destek bölgeleri takibimizde olacak.