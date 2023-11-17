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Ambulans şoförü parkta ölü bulundu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait ambulansın şoförlüğünü yapan Gürbüz Ceylan, bir parkın yanında ölü bulundu.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 08:09 - 17 Kasım 2023 Güncellenme:
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Ambulans şoförü parkta ölü bulundu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait ambulansın şoförlüğünü yapan 37 yaşındaki Gürbüz Ceylan, Muğla Kışla Parkı yanındaki arazide ölü bulundu. Bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nde ambulans şoförü olarak çalışan Ceylan'ın cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün yayınladığı taziye mesajında “Başımız sağ olsun. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızda görev yapan Gürbüz Ceylan'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

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