Amcasının vurduğu 6 yaşındaki çocuk öldü

Adana'da dün bir kişinin öldüğü olayda yaralanan beş kişi arasında bulunan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Dün Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde bir evde aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya (29), henüz belirlenemeyen sebeple ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, annesi., yengesi ve yeğenleri Yağmur ve Elif’i tabancayla yaraladı.

Yalçınkaya daha sonra aynı silahla yaşamına son vermek istedi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganın ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan 6 yaşındaki Yağmur bugün tedavi gördüğü hastanede can verdi.

Aynı silahla yaşamına son vermek isteyen Burak Yalçınkaya ile yaraladığı yeğeni Elif’in (9) hayati tehlikesinin sürdüğü, annesi ve yengesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ DE ÖLDÜ

Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burak Yalçınkaya’nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. (DHA)

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